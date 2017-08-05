 O kiloyu ver Ozan – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    O kiloyu ver Ozan

    O kiloyu ver Ozan

    Cumhurbaşkanı 'ın, Sturm Graz maçının ardından indiği Fenerbahçe'nin soyunma odasında futbolcularla arasında esprili diyaloglar yaşandı.

    Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kiloları nedeniyle şikayet ettiği Ozan Tufan'a, "O kiloyu vereceksin" diyerek takıldı, ardından da Şener Özbayraklı'ya dönerek, "Bak Şener de kiloluydu ne hale geldi" dedi.




    ?SKRTEL BENİM GOLÜMÜ GÖRMEMİŞ
    Erdoğan, karşı karşıya pozisyonda golü atamayan Skrtel'e de takıldı, "Biraz daha iç yapsaydı, takmıştı. Demek ki benim Büyükşehir'de attığım golü görmediği için..." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:51
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