O kiloyu ver Ozan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sturm Graz maçının ardından indiği Fenerbahçe'nin soyunma odasında futbolcularla arasında esprili diyaloglar yaşandı.

Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kiloları nedeniyle şikayet ettiği Ozan Tufan'a, "O kiloyu vereceksin" diyerek takıldı, ardından da Şener Özbayraklı'ya dönerek, "Bak Şener de kiloluydu ne hale geldi" dedi.









?SKRTEL BENİM GOLÜMÜ GÖRMEMİŞ

Erdoğan, karşı karşıya pozisyonda golü atamayan Skrtel'e de takıldı, "Biraz daha iç yapsaydı, takmıştı. Demek ki benim Büyükşehir'de attığım golü görmediği için..." ifadelerini kullandı.



