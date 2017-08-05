O kiloyu ver Ozan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sturm Graz maçının ardından indiği Fenerbahçe'nin soyunma odasında futbolcularla arasında esprili diyaloglar yaşandı.
?SKRTEL BENİM GOLÜMÜ GÖRMEMİŞ
Erdoğan, karşı karşıya pozisyonda golü atamayan Skrtel'e de takıldı, "Biraz daha iç yapsaydı, takmıştı. Demek ki benim Büyükşehir'de attığım golü görmediği için..." ifadelerini kullandı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:51
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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