 Lucas Lima’nın yüzde 10’una 4 milyon euro! – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nın yüzde 10’una 4 milyon euro!

    Lucas Lima’nın yüzde 10’una 4 milyon euro!
    Brezilya'dan Diario De Litoral gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı; Fenerbahçe'nin, Lucas Lima'nın yüzde 10 haklarına sahip için Santos'a oyuncu için 4 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Haberde, buna rağmen teklifin başkan Roma Junior tarafından az bulunup reddedildiği belirtildi. Santos'un, 27 yaşındaki yıldıza 31 Aralık 2017'de biten sözleşmesini uzatmak için baskı yaptığı vurgulandı.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lucas Lima’nın yüzde 10’una 4 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.