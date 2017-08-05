Lucas Lima’nın yüzde 10’una 4 milyon euro!

Brezilya'dan Diario De Litoral gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı; Fenerbahçe'nin, Lucas Lima'nın yüzde 10 haklarına sahip için Santos'a oyuncu için 4 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Haberde, buna rağmen teklifin başkan Roma Junior tarafından az bulunup reddedildiği belirtildi. Santos'un, 27 yaşındaki yıldıza 31 Aralık 2017'de biten sözleşmesini uzatmak için baskı yaptığı vurgulandı.