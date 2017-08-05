 Kiralık mı gitsem acaba? – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kiralık mı gitsem acaba?

    Kiralık mı gitsem acaba?
    STURM Graz maçında oyundan çıkarken taraftarın ıslıkladığı 'ın morali çok bozuk. Genç futbolcunun, maçtan sonra soyunma odasında kendisini teselli etmeye çalışan takım arkadaşlarına, "Sanki bir sene kiralık gitsem iyi olacak" dediği belirtildi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:00
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