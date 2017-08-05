Hasan Çetinkaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Ali Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yer aldığı kutlama töreni Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Doğum günü pastasını kesen Hasan Çetinkaya'yı, asbaşkan Ali Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanı sıra tüm teknik ekip tebrik etti.



