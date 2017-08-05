Hasan Çetinkaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması
Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Ali Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yer aldığı kutlama töreni Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Doğum günü pastasını kesen Hasan Çetinkaya'yı, asbaşkan Ali Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanı sıra tüm teknik ekip tebrik etti.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:37
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
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