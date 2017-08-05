 Hasan Çetinkaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'ya sürpriz doğum günü kutlaması

    Hasan Çetinkaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması

    Futbol Takımı İdari Menajeri 'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Ali Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yer aldığı kutlama töreni Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

    Doğum günü pastasını kesen 'yı, asbaşkan Ali Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanı sıra tüm teknik ekip tebrik etti.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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