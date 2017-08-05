Hafif gelir
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi Play-Off’unda Vardar Skopje ile eşleşti. Makedonya Ligi’nde 3 sezondur şampiyon olan Üsküp ekibi ile ilk maç 17 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş ise 24 Ağustos’ta Kadıköy’de
1. torbada yer alacak
Gruplar için kura çekimi 25 Ağustos'ta yapılacak. Play-off'u geçen 22 takım, Şampiyonlar Ligi'nden transfer olan 10 takım ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplarda 16 takım olmak üzere, toplam 48 takım, 4'erli 12 gruba ayrılacak. Fenerbahçe grup kurasına 1. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz Konyaspor da Avrupa macerasına doğrudan grup aşamasından başlayacak.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:45
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Hafif gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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