Hafif gelir

UEFAAvrupa Ligi'nde gruplar öncesi son eleme turu play-off'ta eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 15 takım ile3. ön eleme turundan gelen 29 ekip yer aldı. Üçüncü ön eleme turunda Avusturya'nınekibini saf dışı bırakan, Makedonya temsilcisiile eşleşti. Kanarya ilk maçı 17 Ağustos'ta deplasmanda rövanşı ise 24 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynayacak. Bugüne kadar 33 farklı ülkeden takımla mücadele eden Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir Makedonya ekibi ile eşleşti. Kanarya, turu geçmesi halinde,'nde grup aşamasına kalacak.Gruplar için kura çekimiyapılacak. Play-off'u geçen 22 takım,'nden transfer olan 10 takım ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplarda 16 takım olmak üzere, toplam 48 takım, 4'erli 12 gruba ayrılacak. Fenerbahçe grup kurasına 1. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimizda Avrupa macerasına doğrudan grup aşamasından başlayacak.