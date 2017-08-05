 Hafif gelir – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Hafif gelir

    Hafif gelir

    Kanarya, UEFA Avrupa Ligi Play-Off’unda Vardar Skopje ile eşleşti. Makedonya Ligi’nde 3 sezondur şampiyon olan Üsküp ekibi ile ilk maç 17 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş ise 24 Ağustos’ta Kadıköy’de

    UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar öncesi son eleme turu play-off'ta eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 15 takım ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan gelen 29 ekip yer aldı. Üçüncü ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini saf dışı bırakan Fenerbahçe, Makedonya temsilcisi Vardar Skopje ile eşleşti. Kanarya ilk maçı 17 Ağustos'ta deplasmanda rövanşı ise 24 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynayacak. Bugüne kadar 33 farklı ülkeden takımla mücadele eden Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir Makedonya ekibi ile eşleşti. Kanarya, turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalacak.



    1. torbada yer alacak
    Gruplar için kura çekimi 25 Ağustos'ta yapılacak. Play-off'u geçen 22 takım, Şampiyonlar Ligi'nden transfer olan 10 takım ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplarda 16 takım olmak üzere, toplam 48 takım, 4'erli 12 gruba ayrılacak. Fenerbahçe grup kurasına 1. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz Konyaspor da Avrupa macerasına doğrudan grup aşamasından başlayacak.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:45
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