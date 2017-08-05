Fenerbahçe Cagliari maçı ücretsiz

F.BAHÇE yönetimi, Sturm Graz maçında tribünleri dolduran taraftarlara jest olarak pazartesi günü Cagliari ile oynanacak hazırlık müsabakasının biletlerini ücretsiz yaptı. Kombineli taraftarların mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebilecekleri, diğerlerinin ise girişte görevliler tarafından yönlendirileceği bildirildi. Maç için bilet alanların ücretlerinin ise iade edileceği belirtildi.