''F.Bahçe’ye hizmet etmek için buradayız''

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Fenerbahçe 'nin Brezilyalı ismi Josef de Souza , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkçe olarak 'merhaba' diyerek basın mensuplarının yanına gelen Souza, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Vardar eşleşmesiyle ilgili olarak, "Kesinlikle zorlu karşılaşmalar bizi bekliyor. Sturm Graz maçında olduğu gibi bu maçlar da zorlu karşılaşmalar olacaktır. Bir yandan da bu turu geçip adımızı gruplara yazdıracak kapasitede olduğumuzu da biliyoruz. Rakibimize saygı duymalıyız ve saygı çerçevesinde maçlara çıkmalıyız. Böyle yaparsak bence turu geçebiliriz" ifadelerini kullandı.Benzer tipte oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu ifade eden Souza, "Hocamız herkesten en iyisini almaya çalışıyor. Sezon hazırlık döneminde hocamız benden stoperde oynayıp oynayamayacağımı sordu. Ben de o pozisyonda iş yapabileceğimi, kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok büyük zorluklar yaşadığım bir pozisyondu. Olmadı açıkçası. Önemli olan hocamızın hizmetinde olmak ve kendisi ne isterse saha içinde bunları yapmak. Burada takımın ve hocanın ihtiyaçları her şeyden önceliklidir. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıp Fenerbahçe'ye hizmet etmeye gayret ediyoruz. Tabii ki taktiksel anlamda bazı değişiklikler var ama sadece 1 aylık bir idman süresini geride bıraktık. Zamanla teknik direktörümüz birçok noktayı da düzeltecektir ve iyi bir sezon geçirmemiz için her türlü detayı düşünecektir" diye konuştu.Hazırlık döneminde güçlü takımlarla oynamalarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Bana göre çok iyi bir sezon geçireceğiz. Bu sezon hazırlık maçlarını büyük takımlarla oynadık. Geçtiğimiz 2 yıl küçük takımlarla oynayıp maçları kazanıyorduk ve her şeyin iyi olduğunu sanıyorduk. Ama bu sezon güçlü takımlarla kendimizi görme fırsatımız oldu. İleriye giderek, üzerine katarak yolumuza devam ettik. Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde istediklerimizi yapacağız. Ligde hedef şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Avrupa Ligi'nde şampiyonluk neden olmasın" dedi.Geride kalan 1 ayda özellikle bireysel öz güven olarak mesafe kaydettiklerini ifade eden Josef de Souza, "Bireysel öz güven oyuncular için çok önemlidir. Çok iyi bir dönem geçirdik, takım halinde çok iyi bir süreç geçirdik. Eksikler tabii ki var, hatalarımız var. Çok fazla düzeltmemiz gereken nokta var. Sadece 1 ay geride kaldı. Teknik direktörümüz bize her zaman bu güveni aşılamaya gayret etti. Artık sahaya çıktığımızda ne yapmamız gerektiğini, nasıl gol atmamız gerektiğini biliyoruz. Bu planlar doğrultusunda maçları oynamaya gayret ediyoruz. Bir oyuncu için saha içindeki fonksiyonunun ne olduğunu bilmek çok önemlidir. Geliştirerek, üzerine katarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz tam istediğimiz noktaya gelmedik. Ama bir yolumuz var ve o yolu takip ederek yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi, hocamız bu dönemde bize fazlasıyla güven verdi" diyerek sözlerini tamamladı.