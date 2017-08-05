F.Bahçe'de, Göztepe hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
İdmanda, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao yer almadı. Sol üst ön adalesinde ödem tespit edilen Ahmethan Köse ise takımla çalıştı.
Öte yandan, sarı-lacivertli yönetici Ali Yıldırım ile Stoch'un kız arkadaşı Pauli Bedzetiova da minik oğlu Tobias ile birlikte çalışmayı takip etti.
Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:05
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 22
Yorum
burak mehmet ekici ve valbuena ikisi de 10 numara değil mi arkadaşım?fenerbahçenin neden ihtiyacı var hala anlamadım?esas ortasaha ve solbek lazım
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Sol beke 4 aday
Toplam 13
Yorum
ası fatıh terımde göndemde duşse o adamın gs başına gelmesı felaket olur ıgor yenı bı takım kurdu zaman verılse muhteşem bır gs ızlıyeceğız
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Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 5
Yorum
Gsli Sen kimsin ki bizim kaptanı alasin ..
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