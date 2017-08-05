 F.Bahçe'de, Göztepe hazırlıkları başladı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'de, Göztepe hazırlıkları başladı

    F.Bahçe'de, Göztepe hazırlıkları başladı

    , Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

    Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

    Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

    İdmanda, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao yer almadı. Sol üst ön adalesinde ödem tespit edilen Ahmethan Köse ise takımla çalıştı.

    Öte yandan, sarı-lacivertli yönetici Ali Yıldırım ile Stoch'un kız arkadaşı Pauli Bedzetiova da minik oğlu Tobias ile birlikte çalışmayı takip etti.

    Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:05
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