F.Bahçe'de, Göztepe hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

İdmanda, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao yer almadı. Sol üst ön adalesinde ödem tespit edilen Ahmethan Köse ise takımla çalıştı.

Öte yandan, sarı-lacivertli yönetici Ali Yıldırım ile Stoch'un kız arkadaşı Pauli Bedzetiova da minik oğlu Tobias ile birlikte çalışmayı takip etti.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.