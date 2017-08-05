 Elif sahne alıyor – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Elif sahne alıyor

    Elif sahne alıyor
    F.Bahçe'nin Makedon ekibi Rabotnicki'den transfer edip yaşının küçük olması nedeniyle henüz profesyonel sözleşme imzalatamadığı Elif Elmas, taraftarın karşısına çıkacak. 17 yaşındaki yıldız adayı futbolcu, Cagliari ile pazartesi günü oynanacak hazırlık maçının kadrosunda yer alacak. Sarı-Lacivertliler, FİFA'dan gerekli iznin alınması halinde Makedon asıllı oyuncuyla resmi sözleşme yapacak ve maçlarda oynatabilecek.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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