Elif sahne alıyor

F.Bahçe'nin Makedon ekibi Rabotnicki'den transfer edip yaşının küçük olması nedeniyle henüz profesyonel sözleşme imzalatamadığı Elif Elmas, taraftarın karşısına çıkacak. 17 yaşındaki yıldız adayı futbolcu, Cagliari ile pazartesi günü oynanacak hazırlık maçının kadrosunda yer alacak. Sarı-Lacivertliler, FİFA'dan gerekli iznin alınması halinde Makedon asıllı oyuncuyla resmi sözleşme yapacak ve maçlarda oynatabilecek.