 ‘Eleyeceğimiz düşünüyorum’ – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ‘Eleyeceğimiz düşünüyorum’

    ‘Eleyeceğimiz düşünüyorum’
    Kurayı ilk değerlendiren isim Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu oldu. Mosturoğlu, rakibe saygı duydukların belirterek "Eljif Elmas'ı Makedonya'dan almıştık, tesadüf oldu. Şimdi de Makedon rakibi seçtik. Eleyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Diğer asbaşkanlar Nihat Özbağı ve Ozan Balaban da turu geçeceklerine inandıklarını dile getirdiler.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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