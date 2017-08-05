"Demek ki benim attığım golü görmedi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sturm Graz maçının ardından indiği Fenerbahçe'nin soyunma odasında futbolcularla arasında esprili diyaloglar yaşandı.
SKRTEL BENİM GOLÜMÜ GÖRMEMİŞ
Erdoğan, karşı karşıya pozisyonda golü atamayan Skrtel'e de takıldı, "Biraz daha iç yapsaydı, takmıştı. Demek ki benim Büyükşehir'de attığım golü görmediği için..." ifadelerini kullandı.
İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ATTIĞI O GOL
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:04
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Selçuk ‘geri’liyor
Toplam 6
Yorum
SALİH ŞAYET YANINDA OLANLAR DA EN AZ SELÇUK KADAR OLURLAR İSE, SELÇUK VAZGEÇİLMEZ BİR OYUNCUDUR.
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İmparator için baskıya devam
Toplam 22
Yorum
mutlu vatandaş sözleşme yaparken ilk önce alacağı tazminat miktarını konuşan adamdan ne fayda gelir. terim den başkası gelmiyorsa TUDOR kalsın daha iyi.
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İmparator için baskıya devam
Toplam 22
Yorum
A.S.Y. Görüyorumki Fatih Hoca geri dönecek diye FB ve BJK liler acayip paniklemişler.Kendi forumlarını bırakıp GS forumlarını takip ediyorlar.Şunu bilsinlerki bir kulübe şampiyonluk değil yıldız kazandırnış türkiyeye avrupadaki tek kupayı getirmiş milli takımı uluslararası turnuvaların gediklisi yapmış büyük GS Lİ Fatih Hocamızın dönüşüne mani olamıyacaklar.Diyeceksinizki Özhan Canaydın döneminde GS yı zarara uğrattı.Ucuz adam alıcam diye Hocanın istemeği adamları almıyacaklardı o zaman.
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