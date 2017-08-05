Değeri 11 milyon euro
Vardar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Malmö'yü 3-1 ve 1-1'lik maçların ardından eledikten sonra 3. Ön Eleme Turu'nda Kopenhag'ı ilk maçında evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda rakibine 4-1 kaybederek elendi.
43 yaşındaki bir dönem Diyarbakırspor forması da giyen Makedon Goce Sedloski'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Makedon ekibinin toplam kadro değeri 11 milyon euro civarında.
Makedon kralı!
1947 yılında kurulan Makedonya'nın Vardar takımı, Yugoslavya döneminde 1 kez lig, 1 kez de kupa şampiyonu oldu. 1992 yılından bu yana oynanan Makedonya Ligi'nde elde ettiği 10, Makedonya kupasındaysa 5 şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım olan Vardar, 2 kez de Makedonya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Yaş ortalaması 27te
1947 yılında kurulan Vardar, maçlarını 37 bin 500 kişilik 2. Filip Stadı'nda oynuyor. Yaş ortalaması 27 olan takımın kadrosunda toplam 23 futbolcu yer alıyor. Bu sezon 2 transfer yapan Vardar, 22 yaşındaki stoper Visar Musliu ve 20 yaşındaki orta saha Besar Iseni'yi renklerine bağladı.
En etkili isimleri 2 sambacı
Vardar takımında öne çıkan iki isim var. Bunlar da Brezilyalı oyuncular Jonathan Balotelli ve Juan Felipe... 650 bin euro değerindeki Felipe geçen sezon 39 maçta 12 gol atarak takımın şampiyonluğuna katkı sağlarken, 550 bin euro'luk Jonathan ise 34 karşılaşmada 8 kez fileleri sarstı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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