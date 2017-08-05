Beşiktaş istedi, Fener alıyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki Lucas Perez'i yüksek bonservisi nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.

Arsenal'in, İspanyol golcü Lucas Perez için 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep etmesi Sarı-Lacivertliler'i başka arayışlara yöneltti.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da bir ara gündeminde olan Fiorentina'nın golcüsü Khouma Babacar'ı renklerine bağlamak için girişimleri başlattı.

Sarı Lacivertliler, Senegalli golcünün transferini Vardar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off maçları öncesinde noktalamak istiyor.



Geçtiğimiz sezon, Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 30 maça çıkan 24 yaşındaki Babacar,14 gol 3 asistlik performans sergiledi.



