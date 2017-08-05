Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Fiorentina'nın golcüsü Khouma Babacar için nabız yoklamaya başladı.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki Lucas Perez'i yüksek bonservisi nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.
Arsenal'in, İspanyol golcü Lucas Perez için 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep etmesi Sarı-Lacivertliler'i başka arayışlara yöneltti.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da bir ara gündeminde olan Fiorentina'nın golcüsü Khouma Babacar'ı renklerine bağlamak için girişimleri başlattı.
Sarı Lacivertliler, Senegalli golcünün transferini Vardar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off maçları öncesinde noktalamak istiyor.
Geçtiğimiz sezon, Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 30 maça çıkan 24 yaşındaki Babacar,14 gol 3 asistlik performans sergiledi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:13
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 4
Yorum
Musti FENER KJAER'İN SATIŞINDAN SONRA EPEY Bİ GELİR ELDE ETTİ RAHAT OLUNUZ NOKTA TRANSFER GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM 10 MİLYON EURO YA FELAN
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Çocuklara Güneş'i öptüren adam
Toplam 22
Yorum
AY YILDIZ. AZİZ YILDIRIM KADAR OLAMADINIZ KENDİ ÇIKARLARI UĞRUNA BUNLAR HER ŞEYİ SATAR ÖNCE ÜLKESİYMİŞ SONRA BJK.BİRAZ ZAMAN GEÇSİN DAHA NELE DUYULACAK
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Fikret Orman: "Her şey para değil"
Toplam 13
Yorum
mehmet özsoy tff den şenol güneş için 10 milyon isterkende böyle deseydin keşke milli takım düşmanı
Beşiktaş istedi, Fener alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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