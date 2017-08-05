 Beşiktaş istedi, Fener alıyor – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş istedi, Fener alıyor

    Beşiktaş istedi, Fener alıyor

    Golcü transferi yapmak isteyen , Fiorentina'nın golcüsü Khouma için nabız yoklamaya başladı.

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki Lucas Perez'i yüksek bonservisi nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.

    Arsenal'in, İspanyol golcü Lucas Perez için 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep etmesi Sarı-Lacivertliler'i başka arayışlara yöneltti.

    , Beşiktaş'ın da bir ara gündeminde olan Fiorentina'nın golcüsü Khouma Babacar'ı renklerine bağlamak için girişimleri başlattı.

    Sarı Lacivertliler, Senegalli golcünün transferini Vardar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off maçları öncesinde noktalamak istiyor.

    Geçtiğimiz sezon, Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 30 maça çıkan 24 yaşındaki Babacar,14 gol 3 asistlik performans sergiledi.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş istedi, Fener alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.