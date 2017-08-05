Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalya'da ses getiren bir açıklama yaptı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Antalya'da katıldığı bir etkinlikte dört oyuncu daha alacaklarını söyledi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi daha.
Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım bir ara mikrofonu eline aldı ve "Transfer daha bitmedi. Bu hafta öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız" dedi.
Sarı lacivertliler 2017 yazında kadrosuna şu ana kadar Mathiue Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici'yi kattı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:49
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"Transferler devam edecek"
Toplam 5
Yorum
seba seneye batar bu kulüp ligi o kadar para nerden geliyor ndiyaye 7.5 milyon veriyorsa 2.5 daha koyup pepeyi alsalardı
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Cimbom kayıplarda
Toplam 18
Yorum
çakıcı gelen vuruyor giden vuruyor................................................))))))))))))
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"Transferler devam edecek"
Toplam 5
Yorum
Adem Bilir Denayer bizim açığımızı kapatmaz. Bize uzun boylu sol stoper lazım. İyi bir solbek de mutlak alınmazsa bu transferler de boşa gider.
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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