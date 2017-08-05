 Aziz Yıldırım'dan Lens itirafı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'dan Lens itirafı

    Aziz Yıldırım'dan Lens itirafı

    Fenerbahçe Başkanı , transferiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı

    Fenerbahçe'de başkan , Antalya'da 1 milyon üye etkinliği çerçevesinde gerçekleşen gecede yaptığı konuşmada gündem yaratan açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilere transfer müjdesi veren başkan, "Bu hafta 4 transfer yapacağız" dedi.

    Beşiktaş'la anlaşan 'in Fenerbahçe'den 4.2 milyon euro istediğini söyleyen Yıldırım, Hollandalı oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lens bizden 4.2 milyon euro istedi. istedi. Biz 2.7 euro verdik. Beşiktaş'a 2.2 milyon euro'ya gitti." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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