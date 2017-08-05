Aziz Yıldırım'dan Lens itirafı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Jeremain Lens transferiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı
Beşiktaş'la anlaşan Jeremain Lens'in Fenerbahçe'den 4.2 milyon euro istediğini söyleyen Yıldırım, Hollandalı oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lens bizden 4.2 milyon euro istedi. istedi. Biz 2.7 euro verdik. Beşiktaş'a 2.2 milyon euro'ya gitti." ifadelerini kullandı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
-
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
-
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
-
Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Aziz Yıldırım'dan Lens itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.