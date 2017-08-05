 Advocaat: RvP için ilginç şeyler olabilir – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    : RvP için ilginç şeyler olabilir

    Advocaat: RvP için ilginç şeyler olabilir
    F.bahçe'nin eski teknik direktörü Dick , Robin van Persie ve Feyenoord iddialarını değerlendirdi. Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli hoca, "Gelecek haftalarda ilginç şeyler olabilir. Van Persie fit durumda ve bence Feyenoord onun için hala uygun adres. Bu konudaki belirleyici etken Feyenoord'un tutumu olacak" dedi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:50
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