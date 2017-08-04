 Yenilgi yaşamadı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Yenilgi yaşamadı

    Yenilgi yaşamadı

    F.Bahçe, Avrupa Kupaları'nda Avusturya temsilcilerine karşı hiç maç kaybetmedi.

    1996-97'de R. Wien'den iki maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler; 2013-14'te de Salzburg'dan 1 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Fenerbahçe, Graz'ı ilk maçta 2-1 mağlup ederken, dün de 1-1 berabere kaldı ve Avusturya ekiplerine hiç yenilmedi.

    1544 günlük hasret bitti
    F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 1544 gün sonra sahaya çıktı. F.Bahçe'nin başında Ülker Stadı'nda son maçına 12 Mayıs 2013'te çıkan Kocaman, 4 sene sonra Kadıköy'ün çimlerine F.Bahçe hocası olarak ayak bastı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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