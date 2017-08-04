Yenilgi yaşamadı
F.Bahçe, Avrupa Kupaları'nda Avusturya temsilcilerine karşı hiç maç kaybetmedi.
1544 günlük hasret bitti
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 1544 gün sonra sahaya çıktı. F.Bahçe'nin başında Ülker Stadı'nda son maçına 12 Mayıs 2013'te çıkan Kocaman, 4 sene sonra Kadıköy'ün çimlerine F.Bahçe hocası olarak ayak bastı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:20
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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