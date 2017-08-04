Yenilgi yaşamadı

F.Bahçe, Avrupa Kupaları'nda Avusturya temsilcilerine karşı hiç maç kaybetmedi.

1996-97'de R. Wien'den iki maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler; 2013-14'te de Salzburg'dan 1 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Fenerbahçe, Graz'ı ilk maçta 2-1 mağlup ederken, dün de 1-1 berabere kaldı ve Avusturya ekiplerine hiç yenilmedi.



1544 günlük hasret bitti

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 1544 gün sonra sahaya çıktı. F.Bahçe'nin başında Ülker Stadı'nda son maçına 12 Mayıs 2013'te çıkan Kocaman, 4 sene sonra Kadıköy'ün çimlerine F.Bahçe hocası olarak ayak bastı.