 Teo, Kocaman’a ‘Gelirim’ demiş! – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Teo, Kocaman’a ‘Gelirim’ demiş!

    Teo, Kocaman’a ‘Gelirim’ demiş!
    Fenerbahçe'nin transferiyle ilgili Polonya'dan bir iddia daha! Sport gazetesi, Teo'nun Aykut Kocaman'la görüşüp Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylediğini aktardı. Haberde, sarı-lacivertlilerin Teodorczyk'u alma ihtimaline karşı Anderlech'in Partizan'dan Uros Djurdevic'le temas kurduğu aktarıldı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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