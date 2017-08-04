 ''Sevilla için ölürüm!'' – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    '' için ölürüm!''

    ''Sevilla için ölürüm!''

    , yeni kulübü 'ya dün imza attı.

    Danimarkalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Bu transfer hayatımın en büyük adımı oldu, bu seviyeyi özlemişim. Sevilla'dan teklif geldiğinde hiç düşünmedim bile. 'nın başarısı için sahada ölmeyi göze alırım. Tıpkı ailem için yapacağım gibi" dedi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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