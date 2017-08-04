 Perez’de mutlu son yakın – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Perez’de mutlu son yakın

    Perez’de mutlu son yakın

    Menajeri Lovelle’in İstanbul’a gelip sarı-lacivertli yönetimle masaya oturduğu iddia edildi.

    Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Arsenal ve kendisi ile anlaşma sağladığı ileri sürülen 'de dün sıcak gelişmeler yaşandı. İspanyol golcünün menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle'nin dün İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle buluştuğu ileri sürüldü.

    F.BAHÇE'YE SICAK
    Bu gelişmeden sonra imzaların her an atılmasının beklendiği belirtildi. İspanyol basını, Kanarya'nın transferde Deportivo'nun önüne geçtiğini duyururken, menajerinin "Perez ilk 11'de oynayacağı bir takım arıyor ve Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Onu Sevilla ve bir Alman takımı da istiyor" sözlerine yer verildi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Perez’de mutlu son yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.