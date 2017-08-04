Perez’de mutlu son yakın
Menajeri Lovelle’in İstanbul’a gelip sarı-lacivertli yönetimle masaya oturduğu iddia edildi.
F.BAHÇE'YE SICAK
Bu gelişmeden sonra imzaların her an atılmasının beklendiği belirtildi. İspanyol basını, Kanarya'nın transferde Deportivo'nun önüne geçtiğini duyururken, menajerinin "Perez ilk 11'de oynayacağı bir takım arıyor ve Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Onu Sevilla ve bir Alman takımı da istiyor" sözlerine yer verildi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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