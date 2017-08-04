 Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    ve Hasan Ali’ye tepki

    Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki

    Fenerbahçe’nin Sturm Graz’la oynadığı maça ilk 11’de başlayan ancak etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yaratan ’a, 82. dakikada yerini Mehmet Topal’a bırakırken tribünler tarafından tepki gösterildi. Taraftarlar, Hasan Ali’yi de ıslıkladı.

    Sturm Graz karşısında ilk 11'de maça başlayan ancak etkisiz bir görüntü çizen , dakikalar 82'yi gösterdiğinde yerini Mehmet Topal'a bıraktı. Genç futbolcu oyundan çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'ı ıslıklayarak protesto etti. Ozan Tufan ise tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

    Sturm Graz'ın attığı golde yediği çalımla taraftarların tepkisini çeken da, bu dakikadan sonra top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından ıslıklandı. Bazı taraftarlar, Hasan Ali lehine tezahürat yapsa da, tribünler, ıslıklayarak tezahürat yapan taraftarları da susturdu.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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