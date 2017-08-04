Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Fenerbahçe’nin Sturm Graz’la oynadığı maça ilk 11’de başlayan ancak etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ozan Tufan’a, 82. dakikada yerini Mehmet Topal’a bırakırken tribünler tarafından tepki gösterildi. Taraftarlar, Hasan Ali’yi de ıslıkladı.
Sturm Graz'ın attığı golde yediği çalımla taraftarların tepkisini çeken Hasan Ali Kaldırım da, bu dakikadan sonra top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından ıslıklandı. Bazı taraftarlar, Hasan Ali lehine tezahürat yapsa da, tribünler, ıslıklayarak tezahürat yapan taraftarları da susturdu.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
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Yorum
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Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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