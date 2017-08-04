Muhtemel rakipleri 6'ya düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. UEFA tarafından torbalar açıklanırken, Fenerbahçe'nin seribaşı olacağı kura çekiminde 6 muhtemel rakibi bulunuyor. Bugün TSİ 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin rakipleri belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise şöyle:



Rosenborg (Norveç)



?Oleksandriya (Ukrayna)



?İskenderbey (Arnavutluk)



?Altach (Avusturya)



Vardar (Makedonya)



?Süduva (Litvanya)