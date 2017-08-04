 Muhtemel rakipleri 6'ya düştü – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Muhtemel rakipleri 6'ya düştü

    Muhtemel rakipleri 6'ya düştü
    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. UEFA tarafından torbalar açıklanırken, Fenerbahçe'nin seribaşı olacağı kura çekiminde 6 muhtemel rakibi bulunuyor. Bugün TSİ 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin rakipleri belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise şöyle:

    Rosenborg (Norveç)

    ?Oleksandriya (Ukrayna)

    ?İskenderbey (Arnavutluk)

    ?Altach (Avusturya)

    Vardar (Makedonya)

    ?Süduva (Litvanya)
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:39
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