Muhtemel rakipleri 6'ya düştü
Rosenborg (Norveç)
?Oleksandriya (Ukrayna)
?İskenderbey (Arnavutluk)
?Altach (Avusturya)
Vardar (Makedonya)
?Süduva (Litvanya)
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:39
-
Sıra geldi Feghouli’ye
Toplam 16
Yorum
bcde fehhouli yaşlı değilki kardeşim 27 yaşında eğer bizde sağlam performans gösterirse hem takımı uçurur hemde iyi paraya satarız piyasası var
-
Muhtemel rakipleri 6'ya düştü
Toplam 5
Yorum
enes elbistan BİZE GENE KEZBAN TRİBİDE CABASI :):)
-
Beşiktaş, Negredo'yu KAP'a bildirdi
Toplam 8
Yorum
Boş transfer Yahu bu parayı taliscaya verseydiniz keşke ya bu kadar boş bir transfer olamaz...
Muhtemel rakipleri 6'ya düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.