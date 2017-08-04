 Mor, İtalya yolunda – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Mor, İtalya yolunda

    Mor, İtalya yolunda
    F.Bahçe'nin gözdelerinden Emre Mor'a teklif üstüne teklif yağıyor. Fiorentina ve Liverpool derken şimdi di Roma devrede... Oyuncunun menajeri Muzzi Özcan da "Emre İtalya'ya gidecek. Roma ve Napoli ile görüştük. 2 gün içinde transfer belli olacak" ifadesini kullandı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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