 Lens’i hoca istemedi – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Lens’i hoca istemedi

    Lens’i hoca istemedi
    Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Aşık, Beşiktaş ile anlaşmaya varan 'i teknik direktör Aykut Kocaman'ın istemediğini açıkladı. FutbolArena'ya konuşan Aşık, "Lens'le anlaşmayan Fenerbahçe. Savunmaya destek vermemesinden ötürü Aykut Kocaman onu istemedi" dedi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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