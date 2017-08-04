Paletta ‘hayır’ dedi, Gomez için temaslar sürüyor. Anderlech’ten Mbojdi ise listeye giren son isim...

Kjaer'in yerine stoper arayışlarını sürdüren ve Milan'dan Gustavo Gomez ile Gabriel Paletta'ya kanca atan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. İki oyuncu için de "kiralık" formülü düşünülüyor. Ancak Paletta'dan gelen haberler olumsuz. İtalya'dan La Gazetta dello Sport gazetesi, 31 yaşındaki Arjantin asıllı futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiğini yazdı.



Belçika basınından ise sürpriz bir iddia geldi. Het Nieuwsblad gazetesi, Anderlecht'ten forvet Lukasz Teodorczyk'e talip olan Kanarya'nın aynı takımın stoperi Kara Mbodji'yi de istediğini yazdı.