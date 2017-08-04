Paletta ‘hayır’ dedi, Gomez için temaslar sürüyor. Anderlech’ten Mbojdi ise listeye giren son isim...
Belçika basınından ise sürpriz bir iddia geldi. Het Nieuwsblad gazetesi, Anderlecht'ten forvet Lukasz Teodorczyk'e talip olan Kanarya'nın aynı takımın stoperi Kara Mbodji'yi de istediğini yazdı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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