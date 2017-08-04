Kadıköy’de özlenen tablo
Ülker Stadı dün akşam eski günlerini anımsattı. Geçen sezon maçlarını boş tribünlere oynayan F.Bahçe bu kez yalnız değildi. Stadı dolduran taraftarlar takımı büyük coşkuyla destekledi.
Statta özellikle her iki kale arkasındaki tribünlerin tamamen dolu olduğu gözlendi. Dirar'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeliler, 1-1'lik skorla gelen turun sevincini de yaşadı. Sarı-lacivetli takım, geçen sezon derbiler ve Avrupa'daki bazı maçlar hariç stadı dolduramamıştı. Bu arada, mücadeleyi 100 kadar Sturm Graz taraftarı takip etti.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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