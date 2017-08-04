Kadıköy’de özlenen tablo

Ülker Stadı dün akşam eski günlerini anımsattı. Geçen sezon maçlarını boş tribünlere oynayan F.Bahçe bu kez yalnız değildi. Stadı dolduran taraftarlar takımı büyük coşkuyla destekledi.

Yeni teknik direktör Aykut Kocaman ve yeni transferleriyle ilk kez evinde sahneye çıkan Fenerbahçe, bu kez geçen sezonki gibi yalnız değildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, dün oynanan Sturm Graz maçına büyük ilgi gösterdi. Hafta içi olmasına rağmen adeta Ülker Stadı'na akın eden yaklaşık 40 bin Fenerbahçeli futbolsever, takımlarına büyük destek verdi.



Statta özellikle her iki kale arkasındaki tribünlerin tamamen dolu olduğu gözlendi. Dirar'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeliler, 1-1'lik skorla gelen turun sevincini de yaşadı. Sarı-lacivetli takım, geçen sezon derbiler ve Avrupa'daki bazı maçlar hariç stadı dolduramamıştı. Bu arada, mücadeleyi 100 kadar Sturm Graz taraftarı takip etti.