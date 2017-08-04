İşte Fenerbahçe'nin rakibi Vardar

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, ilk kez bir Makedon kulübüne rakip oldu - Makedonya Ligi'nde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan başkent Üsküp temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Kopenhag'a elendi

Başkent Üsküp'ün takımı Vardar, Makedonya Ligi'nde son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştı.

Teknik direktör Goce Sedloski yönetimindeki Vardar, geçen sezonu en yakın takipçisi Shkendija 79'un önünde, 13 puan farkla 83 puanla şampiyon tamamladı.

Makedonya Ligi'nde toplam 10 şampiyonluğu bulunan ve bunun 5'ini son 6 sezonda elde eden Vardar, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi parolasıyla başladı.

Bu kulvarda 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Malmö'yle deplasmanda 1-1 kaldığı ilk maçın sonunda sahasında rakibini 3-1 yenerek eleyen Vardar, bir sonraki turda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a takıldı. Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Vardar, deplasmandaki maçı 4-1 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştiremedi.





Avrupa kupalarında önemli bir başarısı bulunmayan ve genelde ön eleme turlarında elenen Vardar, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Fenerbahçe'yi geçerek, ilk defa grup aşamasına kalmaya çalışacak.

Teknik direktörü Diyarbakırspor'da oynadı

Vardar'ın 43 yaşındaki teknik direktörü Sedloski, futbolculuk döneminde Türkiye'de Diyarbakırspor forması giydi.

Sedloski, Diyarbakırspor'da 2005-2006 sezonunda forma giymiş ve toplam 30 maçta 4 gol atmıştı. Makedon Teknik Adam 2015 yılından beri Vardar'ı çalıştırıyor.

Vardar'ın en dikkati çeken oyuncuları Brezilyalı hücumcular Jonathan Balotelli ve Juan Felipe.