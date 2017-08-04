 Hibrit çim beğeni topladı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Hibrit çim beğeni topladı

    Hibrit çim beğeni topladı
    Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın yenilenen zemininde ilk maçına çıktı. Geçen sezonun son maçından sonra başlayan bakım çalışmalarıyla Ülker Stadı'nın zemini hibrit çimle değiştirilmişti. Hibrit teknolojisiyle düzenlenen çim beğeni topladı.

    ?Graz yönetimine yemek
    Sarı-lacivertli kulüp, dün oynanan karşılaşma öncesinde Sturm Graz yöneticileri ve UEFA delegelerine dostluk yemeği verdi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yemeğe Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ev sahipliği yaptı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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