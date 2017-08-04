Hibrit çim beğeni topladı

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın yenilenen zemininde ilk maçına çıktı. Geçen sezonun son maçından sonra başlayan bakım çalışmalarıyla Ülker Stadı'nın zemini hibrit çimle değiştirilmişti. Hibrit teknolojisiyle düzenlenen çim beğeni topladı.



?Graz yönetimine yemek

Sarı-lacivertli kulüp, dün oynanan karşılaşma öncesinde Sturm Graz yöneticileri ve UEFA delegelerine dostluk yemeği verdi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yemeğe Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ev sahipliği yaptı.