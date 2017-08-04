Fenerbahçe'den taraftarına jest
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya'nın Cagliari takımıyla oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde dün Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynanan maçta Ülker Stadı'na gelen 35 bin taraftara teşekkür edildi.
Bu maçtaki desteklerinden dolayı Cagliari ile yapılacak hazırlık karşılaşmasını taraftarların ücretsiz bir şekilde izleyebileceği kaydedildi.
Kombine kart sahiplerinin mevcut koltuklarında oturabileceği, diğer taraftarların ise Passolig kartlarıyla stada girebileceği aktarıldı.
Şimdiye kadar bilet alanların ücretlerinin ise Passolig hesaplarına iade edileceği ifade edildi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:34
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Başakşehir'e dev rakip
Toplam 57
Yorum
juan Galatasaray ile elendi diye dalga geçen bir kulüp zerre umrumda olmaz ! Takım olmuşlar ama bazı değerleri öğrenemeyen bir kulüp başakşehir.
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Fenerbahçe'den taraftarına jest
Toplam 5
Yorum
Ben arfa Alt yapı Artık şu takıma altyapıdan oyuncu alın güvenin ya.Ben arfayı bitirin kıyın paraya stoch neden oynamıyor hazırlık maçlarında çok iyi
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Fenerbahçe'den taraftarına jest
Toplam 5
Yorum
antakya fb Ben arfa ve limayı bekledik ama yönetim apaçık bu sene uefa ya katılmak için kadro kurduk diyor galiba.basket izleyeceğiz bu senede
Fenerbahçe'den taraftarına jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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