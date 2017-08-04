 Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi

    Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi

    Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-1 yendiği Sturm Graz’la rövanşta 1-1 berabere kaldı. Dirar ile öne geçen Kanarya, Huspek’e engel olamazken, play-off’a adını yazdırdı.

    Kadıköy uzun bir aradan sonra tek yürekti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın gelişi önce taraftarları ateşledi. Uzun bir aradan sonra Ülker Stadı'nda tribünler dolarken, futbolcular da maça müthiş istekli başladı. Avusturya'da 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan 1-1'lik skorla ayrıldı, adını da play-off turuna yazdırdı. Başlangıç düdüğüyle kontrolü eline alan F.Bahçe, ilk tehlikeli pozisyona 24. dakikada girdi. Valbuena'nın ortasında Ozan'ın kafası az farkla dışarıdaydı. 32'de ise sarı-lacivertlilerin golü geldi. Valbuena rakibini geçtikten sonra arka direğe ortaladı. Uygun durumdaki Dirar, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0. İlk yarıda yüzde 68'e 32 topla oynama üstünlüğü bulunan Kanarya, ikinci 45'te ise oyundan düştü.

    MEHMET TOPAL DİREĞE TAKILDI
    66. dakikada Kadıköy'de şok yaşandı. Avusturya ekibi, Huspek'le eşitliği sağladı: 1-1. 84'te Velbuena bir kez daha sahneye çıktı. Müthiş çalım ve verkaçlarla Mehmet Topal'ı ceza sahasında topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşu direkte patladı. 89'da ise savunmadan çıkan Skrtel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:51
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