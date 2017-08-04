Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-1 yendiği Sturm Graz’la rövanşta 1-1 berabere kaldı. Dirar ile öne geçen Kanarya, Huspek’e engel olamazken, play-off’a adını yazdırdı.
MEHMET TOPAL DİREĞE TAKILDI
66. dakikada Kadıköy'de şok yaşandı. Avusturya ekibi, Huspek'le eşitliği sağladı: 1-1. 84'te Velbuena bir kez daha sahneye çıktı. Müthiş çalım ve verkaçlarla Mehmet Topal'ı ceza sahasında topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşu direkte patladı. 89'da ise savunmadan çıkan Skrtel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:51
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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