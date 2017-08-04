Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi

Kadıköyuzun bir aradan sonra tek yürekti. Teknik direktör'ın gelişi önce taraftarları ateşledi. Uzun bir aradan sonra'nda tribünler dolarken, futbolcular da maça müthiş istekli başladı.'da 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan 1-1'lik skorla ayrıldı, adını da play-off turuna yazdırdı. Başlangıç düdüğüyle kontrolü eline alan, ilk tehlikeli pozisyona 24. dakikada girdi.'nın ortasında Ozan'ın kafası az farkla dışarıdaydı. 32'de ise sarı-lacivertlilerin golü geldi.rakibini geçtikten sonra arka direğe ortaladı. Uygun durumdaki, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı:. İlk yarıda'e 32 topla oynama üstünlüğü bulunan, ikinci 45'te ise oyundan düştü.dakikada Kadıköy'de şok yaşandı. Avusturya ekibi,'le eşitliği sağladı: 1-1. 84'tebir kez daha sahneye çıktı. Müthiş çalım ve verkaçlarla'ı ceza sahasında topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşu direkte patladı. 89'da ise savunmadan çıkan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.