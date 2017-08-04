F.Bahçe’ye son aday: Luan

Forvet arayan Fenerbahçe için bir aday daha çıktı.

Fransız Foot Mercato sitesinin haberine göre Kanarya, Gremio'nun Brezilyalı golcüsü Luan ile ilgileniyor. Bonservis bedeli 12 milyon euro civarında olan 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak kiralama yoluna gideceği açıklandı. Luan bu sezon 20 maçta 13 gol attı, 5 asist gerçekleştirdi.