 F.Bahçe’ye son aday: Luan – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    F.Bahçe’ye son aday: Luan

    F.Bahçe’ye son aday: Luan

    Forvet arayan Fenerbahçe için bir aday daha çıktı.

    Fransız Foot Mercato sitesinin haberine göre Kanarya, Gremio'nun Brezilyalı golcüsü Luan ile ilgileniyor. Bonservis bedeli 12 milyon euro civarında olan 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak kiralama yoluna gideceği açıklandı. Luan bu sezon 20 maçta 13 gol attı, 5 asist gerçekleştirdi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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