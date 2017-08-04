F.Bahçe'nin rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara giden yolda temsilcimiz Fenerbahçe, Makedonya'nın Vardar takımıyla eşleşti
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin seribaşı olarak katıldığı kura çekiminde Makedonya ekiplerinden Vardar ile eşleşti.
İlk karşılaşmalar 17 Ağustos, rövanşlar ise 24 Ağustos günü oynanacak. Sarı lacivertliler ilk maçını deplasmanda yapacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şöyle;
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:24
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Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 25
Yorum
Barzinho Toplam maliyet hesaplaması yapalım :) tum takımların yaptıgı transferlerle :) TL hesabı uzerınden yanlız gazete batan kım bakalım :)
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Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 25
Yorum
renkliler neyin kafası bu kimin kalemşörlüğü. bırakın bjk düşmanlığını artık...
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Başakşehir'e dev rakip
Toplam 24
Yorum
zengin Başakşehir Büyük takım ben inaniyorum ts olarak zorda olsa inanıyorum başarılar .
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