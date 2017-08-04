 F.Bahçe'nin rakibi belli oldu – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    F.Bahçe'nin rakibi belli oldu

    F.Bahçe'nin rakibi belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara giden yolda temsilcimiz Fenerbahçe, Makedonya'nın Vardar takımıyla eşleşti

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden ve üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'nin, play-off turundaki rakibi belli oldu.

    Temsilcimiz Fenerbahçe'nin seribaşı olarak katıldığı kura çekiminde Makedonya ekiplerinden Vardar ile eşleşti.

    İlk karşılaşmalar 17 Ağustos, rövanşlar ise 24 Ağustos günü oynanacak. Sarı lacivertliler ilk maçını deplasmanda yapacak.


    UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şöyle;

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:24
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