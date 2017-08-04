Dişine göre rakipler

Sturm Graz'ı eleyen ve play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde belli oluyor. Seribaşı Kanarya'nın muhtemel rakipleri:



AEK Atina (Yunanistan)

Oleksandria (Ukrayna)

AEK Larnaka ve Apollon (G.Kıbrıs)

Vardar ve Shkendija (Makedonya)

Kızılyıldız (Sırbistan)

Videoton (Macaristan)

Östersunds (İsveç)

Suduva (Litvanya)

Rosenborg (Norveç)

Sheriff (Moldova)

Hafnarfjardar (İzlanda)

V.Constanta (Romanya)

Skenderbeu (Arnavutluk)

Maritimo (Portekiz)

Utrecht (Hollanda)

Altach (Avusturya)

Hajduk ve NK Osijek (Hırvatistan)

Domzale (Slovenya)



İlk karşılaşmalar 17 Ağustos, rövanşlar ise 24 Ağustos günü oynanacak.