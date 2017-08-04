 Ben Arfa’da ilerleme yok – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    ’da ilerleme yok

    Ben Arfa’da ilerleme yok

    Fenerbahçe'de transferi iyice zora girdi.

    Kanarya, oyuncu ve PSG ile görüşmeleri bir noktaya kadar getirse de temaslarda somut bir adım atılamadı. Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Hatem 'nın maliyeti FFP Kurallarına uymak zorunda olan Fenerbahçe'nin bütçesini aştı, sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçme aşamasına geldi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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