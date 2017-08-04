Az hasarlı geçmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman "Transfer için pozisyonlar net görünüyor. Açıkçası ihtiyacımız da var. Gelen oyuncuların uyum problemi de olacak. Bu süreyi takım olgusunu öne çıkartarak hasarsız ya da az hasarlı atlatma dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.