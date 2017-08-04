Az hasarlı geçmeliyiz
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:42
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Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
Serdar 37 Ya şu araplarda ne para var
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Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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