 Az hasarlı geçmeliyiz – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Az hasarlı geçmeliyiz

    Az hasarlı geçmeliyiz
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman "Transfer için pozisyonlar net görünüyor. Açıkçası ihtiyacımız da var. Gelen oyuncuların uyum problemi de olacak. Bu süreyi takım olgusunu öne çıkartarak hasarsız ya da az hasarlı atlatma dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Az hasarlı geçmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.