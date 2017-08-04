 Aykut Kocaman kadroyu bozmadı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    kadroyu bozmadı

    Aykut Kocaman kadroyu bozmadı
    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Sturm Graz'a karşı rövanşta da aynı kadroyla sahaya çıktı. Avusturya'daki maçı kazanan 11'i bozmayan Kocaman, sakatlığı geçmesine rağmen Persie'yi yedekte tuttu, 20 yaşındaki Ahmethan'ı sahaya sürdü.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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