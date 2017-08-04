 Atom karınca! – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Atom karınca!

    Atom karınca!

    F.Bahçe'nin yıldızı dün akşam da sahnedeydi.

    Fransız futbolcu, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle öne çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, Dirar'ın golünde asisti yaparken, sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonlarında başrolü oynadı. Yüksek pas yüzdesi ve arapaslarıyla geceye damga vuran tecrübeli futbolcu, 90+4'te teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan çıkarılıp, tribünlere alkışlatıldı
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atom karınca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.