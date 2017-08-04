Alkışlar Nabil Dirar'a
Avusturya’daki ilk maçın en etkili isimlerinden yıldız futbolcu başarılı performansını dün gece de sürdürdü ve turun mimarlarından oldu.
ÖZEL MAÇTA DA ATMIŞTI
Hazırlık kampının da gözdelerinden olan Nabil Dirar, Sporting Lizbon ile oynanan özel karşılaşmada sarı-lacivertli forma altındaki ilk golünü atmıştı. Monaco forması altında geçen sezon sadece 1 kez ağları sarsan Dirar bu golünü 15 Nisan'da Dijon karşısında kaydetmişti. Tecrübeli yıldız böylece 108 gün aradan sonra resmi olarak fileleri havalandırdı. Fas asıllı 31 yaşındaki yıldız, "Tehlikeli bir takım görüntüsü verdik. Fiziksel anlamda yüzde 100'ümüze vardığımızı düşünmüyorum. Sonuç olarak turu geçtik, ancak zamana ihtiyacımız var" dedi.
VALBUENA'YA TEŞEKKÜR
Sturm Graz ağlarını sarsan Nabil Dirar maç sonrası golün asistini yapan Valbuena'ya teşekkür etti. Deneyimli oyuncu, maç sonrası "Kendimi çok iyi ve süper hissediyorum. Dolu tribünler önünde oynadık ve onlara karşı büyük bir maç ortaya koyma zorunluluğu hissettik. Valbuena'ya golden sonra gidip teşekkür ettim, bana verdiği pas çok iyiydi" diye konuştu.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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