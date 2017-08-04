 Alkışlar Nabil Dirar'a – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Alkışlar 'a

    Alkışlar Nabil Dirar'a

    Avusturya’daki ilk maçın en etkili isimlerinden yıldız futbolcu başarılı performansını dün gece de sürdürdü ve turun mimarlarından oldu.

    Kanarya'nın Fransa şampiyonu Monaco'dan renklerine bağladığı , Kadıköy'de taraftar önüne çıktığı ilk resmi maçta siftah yaptı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Valbuena'nın müthiş ortasında arka direkte topu ağlara göndermekte zorlanmayan 31 yaşındaki kanat oyuncusu büyük sevinç yaşadı. Avusturya'daki ilk karşılaşmada çok iyi oynayan Dirar attığı golün yanısıra sergilediği başarılı performansla da tribünlerden büyük alkış aldı. Özellikle mücadelenin ilk 45 dakikasında rakip savunmanın solunu sürklase eden Dirar'ı teknik direktör Aykut Kocaman da tebrik etti.

    ÖZEL MAÇTA DA ATMIŞTI
    Hazırlık kampının da gözdelerinden olan Nabil Dirar, Sporting Lizbon ile oynanan özel karşılaşmada sarı-lacivertli forma altındaki ilk golünü atmıştı. Monaco forması altında geçen sezon sadece 1 kez ağları sarsan Dirar bu golünü 15 Nisan'da Dijon karşısında kaydetmişti. Tecrübeli yıldız böylece 108 gün aradan sonra resmi olarak fileleri havalandırdı. Fas asıllı 31 yaşındaki yıldız, "Tehlikeli bir takım görüntüsü verdik. Fiziksel anlamda yüzde 100'ümüze vardığımızı düşünmüyorum. Sonuç olarak turu geçtik, ancak zamana ihtiyacımız var" dedi.

    VALBUENA'YA TEŞEKKÜR
    Sturm Graz ağlarını sarsan Nabil Dirar maç sonrası golün asistini yapan Valbuena'ya teşekkür etti. Deneyimli oyuncu, maç sonrası "Kendimi çok iyi ve süper hissediyorum. Dolu tribünler önünde oynadık ve onlara karşı büyük bir maç ortaya koyma zorunluluğu hissettik. Valbuena'ya golden sonra gidip teşekkür ettim, bana verdiği pas çok iyiydi" diye konuştu.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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