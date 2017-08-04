Alex ‘Fener’e git’ dedi
Sarı-lacivertli taraftarların transferini dört gözle beklediği sambacı, “Alex de Souza beni aradı ve F.Bahçe’de krallar gibi karşılanacağımı söyledi. Bunu duymaktan mutlu oldum” açıklamasını yaptı.
'SENİ ÇOK SEVİYORLAR' DEDİ
Lima, "Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan bana birçok mesaj yolladı, çok mutlu oldum, birçok takipçim oldu. Alex de bana Fenerbahçe taraftarının gerçekten beni sevdiğini, orada krallar gibi karşılanacağımı, sokakta yürürken krallar gibi ilgi göreceğimden bahsetti. Bunu duymak beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.
ŞAŞIRTTI: TEKLİF GELMEDİ
Lucas Lima, Alex'e Fenerbahçe'den henüz bir teklif almadığını söylediğini sözlerine ilave ederken, "Geçen sezon aracılar ile bir ilgi olmuştu. Ama şu an Fenerbahçe'den bana gelen bir teklif yok. Santos'a bir teklif olmuş mu onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:47
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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