 Yakışmadı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Yakışmadı

    Yakışmadı

    Maç için “Temel amaç turu geçmekti” diyen Kocaman, taraftarın Ozan ve Hasan Ali’ye tepkisi hakkında “Yakışan bir durum değil. Oyuncuları böyle yukarı çıkaramayız” diye konuştu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Kocaman, "Maçın büyük bölümünü kontrolümüz altında oynama becerisi gösterdik. Uyum sorununun 2-3 ay daha süreceği dönemi az hasarla atlatmak istiyoruz. Temel amaç bu turu geçmekti. Play-off'u da geçip gruplara kalarak oyunumuzu daha uyumlu hale getirmek arzusundayız" dedi. KOCAMAN ismi Beşiktaş ile anlıan Jeremain Lens ile ilgili bir soruya ise "Beklentim yok. Kapanıp kapanmadığıyla ilgili de bir bilgim yok" cevabını verdi. Yönetimin transfer için yüksek istekle çalıştığını belirterek, "1-2-3 oyuncu geldi, takıma koydum, mükemmel performans gösterdiler! Çok az oluyor bu. Bizim temel amacımız şu anda 1.5-2 ayı en az zayiatla geçirmek" diye konuştu.

    'BÖYLE OLMAMALI'
    , futbolcuları Hasan Ali ve Ozan Tufan'ın protesto edilmesine de tepki gösterip, "Böyle olmamamız gerekiyor. Bu takım bizim, oyuncular bizim oyuncularımız. Moral ve öz güven bu oyunda en önemli şeydir. Birbirimizi ileri itmeye ihtiyacımız var. Bu, Fenerbahçe taraftarına yakışan bir durum değil. Oyuncuları böyle yukarı çıkaramayız, aşağıya çekeriz" ifadelerini kullandı.

    'BURADA YARIM KALAN iŞiMiZ VAR'
    F.BAHÇE'DE yarım kalan işlerinin olduğunu da hatırlatan Kocaman, "Ben bu kulübün var olan olanaklarla çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Sadece Türkiye değil, Avrupa'da da iddiasının olması gerekiyor. Bunun için de gücü var. Bu 1, 2, 3 ayda olmaz. Tuğlaları koyarak, sabırla, planla olabilir. Hikayemize yeniden başladık" dedi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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