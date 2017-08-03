Yakışmadı
Maç için “Temel amaç turu geçmekti” diyen Kocaman, taraftarın Ozan ve Hasan Ali’ye tepkisi hakkında “Yakışan bir durum değil. Oyuncuları böyle yukarı çıkaramayız” diye konuştu
'BÖYLE OLMAMALI'
Aykut Kocaman, futbolcuları Hasan Ali ve Ozan Tufan'ın protesto edilmesine de tepki gösterip, "Böyle olmamamız gerekiyor. Bu takım bizim, oyuncular bizim oyuncularımız. Moral ve öz güven bu oyunda en önemli şeydir. Birbirimizi ileri itmeye ihtiyacımız var. Bu, Fenerbahçe taraftarına yakışan bir durum değil. Oyuncuları böyle yukarı çıkaramayız, aşağıya çekeriz" ifadelerini kullandı.
'BURADA YARIM KALAN iŞiMiZ VAR'
F.BAHÇE'DE yarım kalan işlerinin olduğunu da hatırlatan Kocaman, "Ben bu kulübün var olan olanaklarla çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Sadece Türkiye değil, Avrupa'da da iddiasının olması gerekiyor. Bunun için de gücü var. Bu 1, 2, 3 ayda olmaz. Tuğlaları koyarak, sabırla, planla olabilir. Hikayemize yeniden başladık" dedi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
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Yorum
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Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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