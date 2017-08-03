 Van der Wiel affedildi – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    affedildi

    Van der Wiel affedildi
    Sarı-lacivertlilerde bir süredir idmanlara alınmayan 'e af çıktı. Hollandalı futbolcu, dün akşamki son idmana çıkarak takımla birlikte çalıştı. Öte yandan yönetim, tecrübeli sağ bek ile ilgilenen Ajax'a her türlü kolaylığı sağlama kararı aldı. Wiel kariyerine Ajax altyapısında başlamıştı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:52
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