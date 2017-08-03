Tur için saldır Kanarya
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Avusturya ekibi Sturm Graz’ı ağırlayacak Deplasmandaki maçı 2-1 kazanan Kanarya’nın hedefi taraftarının desteğiyle tur atlamak.
KANARYA NASIL TURLAR?
F.Bahçe, rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa seri penaltılara geçilecek.
AVRUPA'DA 218. HEYECAN
-F.Bahçe, Avrupa sahnesinde 218. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önceki 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 272 gol gönderirken 321 gol yedi.
-Kanarya, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine hiç kaybetmedi. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde 1996-97 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
?-Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:49
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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