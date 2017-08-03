 Topal bugün belli olacak – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Topal bugün belli olacak

    Topal bugün belli olacak
    F.Bahçe'de Avrupa sınavı öncesi Ekici ve Van Persie'nin yanı sıra forma giymesi zor olan diğer isim de Mehmet Topal durumunda. Bir süredir sakatlığı bulunan tecrübeli son durumunun bugün netlik kazanacağı bildirildi. Sağlık ekibinin, Topal'ı yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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