 Teo’ya müthiş teklif – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Teo’ya müthiş teklif

    Teo’ya müthiş teklif
    Fenerbahçe ısrarla kadrosuna katmak istediği 'a oldukça cazip bir teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, Anderlecht'te net 1 milyon euro'ya yakın bir ücret alan Teo'ya 2.5 milyon euro teklif edince yıldız golcünün kafası bir hayli karıştı. Belçika'daki kazancının yaklaşık 2.5 önerilen Polonyalı golcünün teklifi ciddi ciddi gündemine aldığı kaydedildi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:46
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