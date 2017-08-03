 Stoper Milan’dan – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Stoper ’dan

    Stoper Milan’dan

    Kjaer’in Sevilla’ya satılması sonrası defansa takviye arayışını sürdüren F.Bahçe, olmazsa İtalyan devinin kadrosunda bulunan diğer savunmacı ’yı alacak.

    , stoper transferini bitirmek için yoğun çaba sarfediyor. Simon Kjaer'in Sevilla'ya satılması sonrası maddi kaynak oluşturan sarılacivertliler, savunmaya takviye yapmak için gözünü İtalya'ya çevirdi. Kanarya'nın listesindeki 1 numaralı stoper adayı 'da top koşturan . Aykut Kocaman'ın da onay verdiği Paraguaylı defans oyuncusu kiralık olarak alınmak isteniyor. Ancak 24 yaşındaki savunmacının olmama ihtimaline karşılık B planı da hazır...

    BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
    Sarı-lacivertliler, yine kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Gabriel Paletta'yı da yakın markaja almış durumda. 31 yaşındaki futbolcuya, F.Bahçe'nin yanısıra Serie A ekipleri Genoa, Torino ve Fiorentina da talip. Sarı-lacivertliler ilk hamleyi yapıp, Arjantinli stopere teklifini iletti. Geçen sezonu Atalanta'da geçiren için Kanarya'nın kiralama yolunu seçeceği ifade ediliyor. Gustavo Gomez ve Gabriel Paletta'nın yine stoper arayan Beşiktaş'a da önerildikleri bildirildi.

    TECRÜBELİ VE DİNAMİK
    Fenerbahçe stoper arayışında gözünü kırmızı- siyahlı ekibe dikti. Milan forması giyen Gustavo Gomez gençliğiyle, Gabriel Paletta ise deneyimiyle ön plana çıkıyor.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:49
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