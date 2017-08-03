Stoper Milan’dan
Kjaer’in Sevilla’ya satılması sonrası defansa takviye arayışını sürdüren F.Bahçe, Gustavo Gomez olmazsa İtalyan devinin kadrosunda bulunan diğer savunmacı Gabriel Paletta’yı alacak.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Sarı-lacivertliler, yine kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Gabriel Paletta'yı da yakın markaja almış durumda. 31 yaşındaki futbolcuya, F.Bahçe'nin yanısıra Serie A ekipleri Genoa, Torino ve Fiorentina da talip. Sarı-lacivertliler ilk hamleyi yapıp, Arjantinli stopere teklifini iletti. Geçen sezonu Atalanta'da geçiren Gabriel Paletta için Kanarya'nın kiralama yolunu seçeceği ifade ediliyor. Gustavo Gomez ve Gabriel Paletta'nın yine stoper arayan Beşiktaş'a da önerildikleri bildirildi.
TECRÜBELİ VE DİNAMİK
Fenerbahçe stoper arayışında gözünü kırmızı- siyahlı ekibe dikti. Milan forması giyen Gustavo Gomez gençliğiyle, Gabriel Paletta ise deneyimiyle ön plana çıkıyor.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:49
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Stoper Milan’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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