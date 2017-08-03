Simon Kjaer tarih yazdı

İspanyollar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa F.Bahçe'ye 250 bin euro daha ödeyecek. Danimarkalı stoper, Sevilla tarihinin en pahalı savuma oyuncusu oldu. Kjaer, Lille'den 7.6 milyon euro'ya alınmıştı.Kjaer, Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı. Twitter hesabından taraftarların kendisine yolladığı veda mesajlarının fotoğrafını yayımlayan Kjaer, "Artık veda etme zamanı. Fenerbahçe camiasına, tutkuları, destekleri ve güzel temennileri nedeniyle çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.