Simon Kjaer tarih yazdı
Kanarya,? Simon Kjaer'in 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.
VEDA MESAJI YAYIMLADI
Kjaer, Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı. Twitter hesabından taraftarların kendisine yolladığı veda mesajlarının fotoğrafını yayımlayan Kjaer, "Artık veda etme zamanı. Fenerbahçe camiasına, tutkuları, destekleri ve güzel temennileri nedeniyle çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:02
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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