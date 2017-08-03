 Simon Kjaer tarih yazdı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    tarih yazdı

    Simon Kjaer tarih yazdı

    Kanarya,? 'in 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

    İspanyollar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa F.Bahçe'ye 250 bin euro daha ödeyecek. Danimarkalı stoper, Sevilla tarihinin en pahalı savuma oyuncusu oldu. Kjaer, Lille'den 7.6 milyon euro'ya alınmıştı.

    VEDA MESAJI YAYIMLADI
    Kjaer, Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı. Twitter hesabından taraftarların kendisine yolladığı veda mesajlarının fotoğrafını yayımlayan Kjaer, "Artık veda etme zamanı. Fenerbahçe camiasına, tutkuları, destekleri ve güzel temennileri nedeniyle çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:02
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