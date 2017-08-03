Sağ kanada Guedes

Sağ kanada Nabil Dirar'ı alan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Aradığı ismi Fransa'da bulan sarı-lacivertliler, PSG forması giyen Goncalo Guedes'in peşine düştü. 20 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu sağ kanadın yanısıra sol taraf ve forvet arkasında da görev alabiliyor. FFP kapsamında ayağını yorganına göre uzatan sarı-lacivertliler, bonservis bedeli 17 milyon euro olarak gösterilen Guedes'i renklerine bağlamak için kulübü PSG'ye kiralık teklifinde bulunacak.