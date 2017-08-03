RVP sonuna kadar

Yüksek maliyeti nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin satmak istediği Robin Van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisine olan güveni nedeniyle takımda kalmıştı. Adı Feyenoord ile anılan RVP'nin hiçbir yere gitmeyeceği belirtildi. Feyenoord Sportif Direktörü Van Geel, tecrübeli forvetin sezonu F.Bahçe'de tamamlayacağını söyledi.