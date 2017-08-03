 RVP sonuna kadar – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    RVP sonuna kadar

    RVP sonuna kadar
    Yüksek maliyeti nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin satmak istediği Robin Van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisine olan güveni nedeniyle takımda kalmıştı. Adı Feyenoord ile anılan RVP'nin hiçbir yere gitmeyeceği belirtildi. Feyenoord Sportif Direktörü Van Geel, tecrübeli forvetin sezonu F.Bahçe'de tamamlayacağını söyledi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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