Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Fenerbahçe’nin Sturm Graz’la oynadığı maça ilk 11’de başlayan ancak etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ozan Tufan’a, 82. dakikada yerini Mehmet Topal’a bırakırken tribünler tarafından tepki gösterildi. Taraftarlar, Hasan Ali’yi de ıslıkladı.
Sturm Graz'ın attığı golde yediği çalımla taraftarların tepkisini çeken Hasan Ali Kaldırım da, bu dakikadan sonra top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından ıslıklandı. Bazı taraftarlar, Hasan Ali lehine tezahürat yapsa da, tribünler, ıslıklayarak tezahürat yapan taraftarları da susturdu.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
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Galatasaray'da şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
hufington Bu adam da Gokhan Zan gibi camdan adam. Kakaladi Bursa bize. Simdi antreman topcusu, fizyolog mesgul edici, duz kosucu GS kadrosunda.
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Sende bizim ligimizi premier lig zannediyorsun herhalde. Kimi alabilirsin ligimize isim ver bakalım ?
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Ya yeter artık sizin futbol aklınız Sneijder ile mi sınırlı ? Gitti adam gitti yeter. Yeni oyunculara sahip çıkmak lazım gömüyorsunuz yazık
Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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