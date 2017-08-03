 Lige iyi başladı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Lige iyi başladı

    Lige iyi başladı
    , Avusturya Birinci Futbol Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. İlk iki maçını kazanan tek takım olarak ligde liderlik koltuğunda bulunan Sturm Graz, geçtiğimiz hafta sonu Austria Wien'i deplasmanda 3-2 yendi. 2 maçta 6 gol kaydeden Graz'ın en golcüsü 2 gollü Peter Zulj.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lige iyi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.